- Dosare penale intocmite de polițiștii rutieri pentru consumul de droguri/alcool la volan sau conducere fara permis Sambata, 29 octombrie a.c., in jurul orei 00.58, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat, de 30 ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism…

- Infracțiuni la regimul rutier in weekend-ul 2-4 septembrie a.c. La data de 02.09.2022, ora 17.10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au depistat un barbat de 43 ani, din municipiul Turda, județul Cluj, in timp ce conducea un microbuz in parcarea unui supermarket, de pe strada Brailei,…

- In cursul weekendului ce tocmai a trecut, polițiștii maramureșeni au identificat la volanul unor autoturisme zece barbați cu varste cuprinse intre 18 și 47 de ani din diferite zone ale județului, sau chiar din alt județ, pe numele carora au fost intocmite dosare penale pentru comiterea de infracțiuni…

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA CONSUMULUI DE ALCOOL ȘI DROGURI LA VOLAN, DESFAȘURATE DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii vranceni au desfașurat acțiuni de tip ,,BLITZ” pe mai multe tronsoane de drum. Polițiștii strucuturilor rutiere au acționat pentru creșterea disciplinei rutiere in deplasarea pe drumurile…

- Polițiștii suceveni au fost angrenați, incepand de vineri, in acțiuni de control cu efective sporite, ziua acționandu-se cu autospecialele radar, pentru combaterea vitezei, in timp de noaptea s-a pus accent pe verificarile cu etilotestul. Acțiunea s-a derulat in regim blitz, adica punctual și pe ...

- Un tanar in varsta de 27 ani, din localitatea Agas, a ramas fara permis de conducere pentru 7 luni de zile dupa ce a fost prins de politistii rutieri depasind de doua ori in aceeasi zi viteza legala, anunta Agerpres. „La data de 21 august, in jurul orei 19.00, un echipaj de politie din cadrul Serviciului…

- Șofer fara permis și unul care conducea o motocicleta neinmatriculata, prinși de polițiștii din Alba: S-au ales cu dosare penale Șofer fara permis și unul care conducea o motocicleta neinmatriculata, prinși de polițiștii din Alba: S-au ales cu dosare penale La data de 16 august 2022, in jurul orei 19,30,…

- Patru soferi au fost prinsi, luni, conducand pe autostrada A2 sub influenta unor substante psihoactive, doi au fost prinsi fara permis auto si au fost retinute 13 permise de conducere, in urma unei actiuni desfasurate de Brigada Rutiera la kilometrul 144, informeaza Politia Romana. Potrivit sursei citate,…