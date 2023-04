Teroriști ai șoselelor, drogați și beți, prinși de polițiști Polițiștii rutieri din județul Caraș-Severin au prins in cursul nopții trecute mai mulți șoferi urcați bauți ori drogați la volan. Intr-unul din cazuri, un barbat din Caransebeș a fost detectat cu o concentrație de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. La ora 0.30, polițiști de la Biroul Rutier Reșița au oprit pentru control, pe […] Articolul Teroriști ai șoselelor, drogați și beți, prinși de polițiști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

