Terorismul islamic în Europa. Lupii singuratici, foarte greu de oprit ​Senzația pe care o dau reacțiile la ultimele atacuri din Europa este ca ne aflam, brusc, în fața unui asediu. S-a indus chiar ideea unui conflict între civilizații. Brutalitatea atacurilor este, într-adevar, șocanta pentru un spațiu ca cel european, nu neaparat din cauza violenței ci din cauza faptului ca respectiva violența are la baza o ideologie straina de valorile europene. Totuși, nu se poate pune problema unui fenomen nou sau a unuia de masa.



Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, le-a cerut recent liderilor europeni sa faca front comun împotriva “Islamului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni la Viena, unde va discuta cu cancelarul austriac Sebastian Kurz despre „initiative europene în lupta împotriva terorismului islamist si a islamului politic”, dupa ce tarile lor au fost lovite recent de atentate islamiste,…

- "Am avut un atac ieri seara comis de cel putin un terorist islamist", a spus Karl Nehammer, ministrul de interne, adaugand ca atacul a fost o incercare de a slabi sau diviza societatea democratica a Austriei. Doi barbati inarmati au atacat luni seara sase locuri din centrul Vienei, incepand…

- Pe de alta parte, cateva sute de persoane au ieșit pe strazile metropolei pentru a protesta fața de reintoarcerea la carantina, iar magazinele au fost asaltate de catre cei care raman in oraș. Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement…

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina.Masurile sunt luate in speranta de a stopa propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19. Interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea…

- Creșterea dramatica a numarului de cazuri COVID din Franța a impins guvernul de la Paris sa faca o jumatate de pas spre un nou lockdown și sa impuna restricții de circulație pe timp de noapte. Masura alternativa semnaleaza dilema in care se afla toate țarile europene, care sunt nevoite sa aleaga cele…

- Ludovic Orban a declarat ca la sfarsitul lunii octombrie are programata o vizita oficiala in Franta, principalul obiectiv fiind semnarea foii de parcurs privind parteneriatul strategic dintre cele doua tari. Orban a precizat, insa, ca vizita are mai multe componente, inclusiv una legata de…

- Reforma sistemului de azil al Uniunii Europene ar trebui sa se concentreze in principal pe protejarea frontierelor externe ale blocului comunitar, pe combaterea traficului de persoane si pe asistenta locala pentru prevenirea fluxurilor de migranti catre Europa, a sustinut cancelarul austriac Sebastian…

- Patrulele de poliție au primit intariri in cele mai frecventate zone din Europa, pentru a veghea la respectarea restricțiilor impuse de pandemie. La tot pasul se intalnesc acum carabinieri pe plajele din Italia și jandarmi pe celebrul bulevard Champs-Elysees din Paris.