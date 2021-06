Terorism: Eleva care învăţa cum se construiesc armele cu imprimante 3D O eleva in varsta de 15 ani este judecata in Marea Britanie pentru terorism dupa ce ar fi fost gasite in posesia sa un videoclip despre fabricarea unei bombe si instructiuni despre cum se construieste o arma folosind o imprimanta 3D, potrivit dpa. Tanara, care nu poate fi identificata din cauza varstei sale, a aparut in fata Tribunalului din Westminster prin legatura video pentru o audiere in acest caz. Impotriva ei au fost formulate cinci capete de acuzare pentru detinerea de informatii susceptibile de a fi utile unei persoane care a comis sau pregatit un act de terorism in diferite date din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- O eleva in varsta de 15 ani este judecata in Marea Britanie pentru terorism dupa ce ar fi fost gasite in posesia sa un videoclip despre fabricarea unei bombe si instructiuni despre cum se construieste o arma folosind o imprimanta 3D, relateaza joi dpa. Tanara, care nu poate fi identificata…

- O eleva in varsta de 15 ani este judecata in Marea Britanie pentru terorism dupa ce ar fi fost gasite in posesia sa un videoclip despre fabricarea unei bombe si instructiuni despre cum se construieste o arma folosind o imprimanta 3D.

