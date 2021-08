Stiri pe aceeasi tema

- Inca o familie a semnalat primirea unei facturi enorme la energie electrica in luna august. Suma pe care au primit-o de plata este de peste 11.000 de lei, pentru perioada 22 iulie – 3 august. Titularul contractului cu Electrica Furnizare, un barbat din Poiana Galdei, spune ca a primit factura cu suma…

- Familia din Alba, care a primit o factura uriașa la curent, de peste 27.000 de lei, scapa de necaz. Furnizorul de energie susține ca factura a fost transmisa automat, in mod eronat, catre client din cauza unei anomalii pe lantul de facturare si in sistemul informatic. Electrica Furnizare a anunțat factura…

- Aflat in plina campanie electorala pentru președinția PNL, premierul Florin Cițu și-a facut apariția, vineri seara, printre petrecareții care se distrau in prima seara a festivalului Electric Castle. Cițu a fost insoțit de primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc. De altfel, Cițu a declarat in mai…

- Ies la iveala informații halucinante in cazul directorului din ministerul Economiei caruia i s-a facut rau la birou și a murit. Doru Clabescu, directorul Direcției de Contencios a avut, vineri, 16 iulie, o ședința extrem de tensionata cu consilierii ministrului Claudiu Nasui, care i-au cerut sa taie…

- Oamenii din localitațile afectate de inundații din județul Alba vor primit conserve și apa, la cinci zile de la prapad. Și asta dupa ce premierul Florin Cițu le-a trimis mai intai sambata un mesaj de incurajare pe Facebook, duminica și-a facut timp sa mearga in zona, iar luni a umblat la rezervele de…

- Premierul Florin Cițu și-a dat seama ca un mesaj pe Facebook nu ajuta oamenii afectați de inundații din județul Alba, așa ca și-a facut timp sa mearga, duminica, in zona. Conform unui comunicat de presa al Guvernului, Cițu va vizita, duminica, localitatea Ocolis, grav afectata de ploile torențiale de…

- Florin Cițu le-a scris, sambata, pe Facebook, zecilor de persoane afectate de inundațiile grave din Alba și din alte zone ale țarii ca a fost informat permanent despre situație și ca Guvernul va asigura orice ajutor este nevoie. Premierul Florin Cițu a preferat sa le transmita un mesaj pe Facebook…

- Viitura s-a format in aceasta dimineața și a crescut rapid in intensitate. Zeci de case au fost inundate, apa ajunge și la nivelul ferestrelor. 20 de persoane au reușit sa se autoevacueze inainte ca potopul sa mature localitataea. Mai mulți localnici intre care batrani, copii și o femeie insarcinata…