Minele plantate de ucraineni pe Marea Neagra au blocat, efectiv, activitatea de pescuit in Romania. Atat echipajele de pescari, cat și proprietarii vapoarelor și barcilor se tem sa mai iasa noaptea pe mare. Chiar și ziua este periculos, iar pescarii stau in alerta și cu ochii in toate parțile pentru a evita minele care plutesc […] The post Teroare pe Marea Neagra. Minele ucrainene și rachetele de la Corbu au falimentat pescuitul romanesc first appeared on Ziarul National .