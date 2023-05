Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Mureș efectueaza cercetari fața de un barbat, de 26 de ani, din Targu Mureș, banuit de distrugere și lovire sau alte violențe. „In fapt, la data de 18 mai a.c., in jurul orei 04:30, cel in cauza, in timp ce se afla pe o strada din Targu Mureș, ar fi ințepat anvelopele mai … Post-ul Cercetat…

- Marti, 25 aprilie, la ora 11.38, polițiștii din cadrul Secției 2 Bogdan Voda, impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Stramtura, au oprit pentru control, pe D.C. 15 Stramtura, un autoturism condus de catre un barbat de 42 de ani din Stramtura. Șoferul prezenta halena alcoolica, motiv pentru care…

- Un barbat a spart, marți dimineața, cu pietre geamurile a patru firme din Constanța. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere.Polițiștii din Constanța au fost sesizați marți dimineața, in jurul orei 5.00, cu privire la faptul ca un barbat a spart geamurile unei societați comerciale…

- S-a luat prima masura drastica impotriva celor doi tineri din Targoviște care au agresat un barbat de 27 de ani și caruia i-au furat telefonul mobil și 70 de lei, dar și care ar fi spart anexa unui magazin și ar fi furat 17 cartușe de țigarete. Marți, cei doi tineri de 27 de ani au fost reținuți de…

- Un barbat in varsta de 35 de ani este cercetat de politisti dupa ce a spart geamurile unei masini parcate pe o strada din Constanta.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a anuntat ca politistii din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de un barbat de 46 de ani cu privire la faptul ca un alt barbat,…

- Polițiștii de investigații criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați joi, 23 martie, cu privire la faptul ca in cursul nopții trecute anvelopele mai multor autoturisme de pe strada Prieteniei din Targu Mureș au fost ințepate. "La fața locului, s-a stabilit ca cele sesizate se confirma,…

- Un barbat care ar fi obținut cu documente false ștampile ale unor instituții publice de stat a fost prins in flagrant delict de polițiștii din Capitala și ulterior a fost plasat sub control judiciar.Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii de investigare a criminalitații economice au prins in flagrant…

- Caz socant in Baia Mare. Un barbat de 28 de ani a sunat la politie spunand ca mama sa e posibil decedata in apartamentul de pe strada Barbu Ștefanescu Delavrancea. „In aceasta dimineața, la ora 06.11, polițiștii Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 28 de ani, despre…