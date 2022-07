Teroare în nordul Capitalei. O banda de hoți a dat 30 de spargeri în nici o lună O banda de hoți terorizeaza un cartier intreg din Capitala. Oamenii se plang ca infractorii au intrat peste ei in case, in timp ce dormeau. Și mașinile de pe strazile din cartier sunt vanate de hoți, iar daca reușesc sa le deschida, iau tot ce gasesc in interior. De trei saptamani in nordul Capitalei locuintele […] The post Teroare in nordul Capitalei. O banda de hoți a dat 30 de spargeri in nici o luna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

