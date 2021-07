Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in legatura cu scandalul in care a fost implicat comisarul șef din MAI, Christian Ciocan. Mai clar, omul legii, care conduce unitatea de Politici publice a MAI, a fost filmat in Secția 4 de poliție din București in timp ce se certa cu un polițist…

- Politistii din Bucursti au confiscat bijuterii nemarcate in valoare de 800.000 de euro, in urma unor controale facute la zece puncte de lucru ale unor societati comerciale, noteaza news.ro. ”Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma mai multor controale…

- Polițiștii Srrviciului Omoruri din Poliția Capitalei ancheteaza cazul șocant din București care s-a sfarșit cu o crima și o sinucidere. O tanara de doar 23 de ani a murit sub ploaie de lovituri a iubitului ei, un recidivist care a ieșit pe poarta pușcariei in urma cu jumatate de an. Barbatul,…

- In urma cu o saptamana, chemat de acasa pentru a participa la un flagrant, un ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a fost lasat fara permis și amendat de catre colegii sai din cadrul Serviciului Rutier Ialomița. Omul legii a fost…

- In accident au fost implicate trei autoturisme. In urma incidentului, patru persoane au fost ranite, vorbim despre un adult si trei copii.La fata locului intervine un echipaj de prim-ajutor si o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ).Știre in curs de actualizare.

- Papa Francisc s-a intalnit sambata cu cei doi cardinali canadieni de la Vatican, in contextul in care Canada este in stare de soc dupa descoperirea ramasitelor a 215 copii pe terenul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni administrate de Biserica Catolica, informeaza Reuters, citat de…

- Din 2008 pana in 2009, Jennifer Dumitrașcu (19 ani) a jucat rolul Carinei in serialul TV romanesc „Ingerașii”. Producția a caror protagoniști au fost actorii Adela Popescu (34 de ani) și Ioan Isaiu (51 de ani) a inregistrat, la vremea aceea, audiențe-record. Cum arata acum Jennifer Dumitrașcu, Carina…