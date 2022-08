Stiri pe aceeasi tema

- 27 de oameni au fost raniți intr-un scandal produs din motive inca neclarificate in EuropaPark din Rust, landul german Baden-Wurttemberg joi, 28 iulie, relateaza . Focus . Incidentul s-a petrecut in jurul orei locale 17.00. Totul a plecat de la o disputa intre mai mulți barbați in holul hotelului Colosseo,…

- Doua persoane au fost ucise și alte cinci au fost ranite in timpul unor impușcaturi care au avut loc duminica, la o expoziție auto, intr-un parc din cartierul San Pedro din Los Angeles, relateaza Reuters.Paramedicii trimiși la fața locului au dus șapte persoane la spitalele din zona, iar doi dintre…

- Polițiștii din Fatenhpur, un oraș din India, au oprit un tuk-tuk care transporta ilegal 27 de oameni la bord, inclusiv copii și varstnici, scrie BBC . In imaginile suprinse la fața locului, un polițist scoate pe rand toți pasagerii, inclusiv copii și varstnici, și ii numara. In UP's Fatehpur, an auto…

- Impact violent in comuna Dudestii Noi de langa Timisoara. 6 oameni au fost raniti dupa ce un microbuz a fost izbit de o autoutilitara.Totul s-a intamplat la intersectia strazilor Calea Timisoarei si Calea Sanandreiului din Dudestii Noi. Din primele date, se pare ca soferul microbuzului nu a acordat…

- Politiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov desfașoara cercetari pentru identificarea unui barbat de 45 de ani, care a plecat de la domiciliul sau, din comuna Merișani, in ziua de 17 iunie. In seara zilei de 17 iunie a.c.., polițiștii piteșteni au fost sesizați prin Serviciul National Unic…

- Un vehicul a intrat intr-o mulțime de oameni in vestul Berlinului, provocand moartea unei persoane și ranirea a cel puțin 30 de oameni, a anunțat miercuri televiziunea publica germana rbb24 și Reuters, citand serviciile de urgența. Suspectul a fost arestat, a anunțat poliția. “Un barbat ar fi intrat…

- Un tren care avea peste 100 pasageri la bord a fost lovit, vineri seara, de o locomotiva in apropiere de orasul Vrutky, din nord-vestul Slovaciei. In urma impactului, cel puțin 74 de persoane au fost ranite, potrivit publicației germane Deutsche Welle. Accidentul s-a produs dupa ce trenul se oprise…

- Polițiștii israelieni sunt in stare de alerta maxima, duminica, la Ierusalim pentru „Marsul drapelului”. Evenimentul marcheaza reunificarea Ierusalimului dupa Razboiul de șase zile din 1967. Parada organizata este controversata, in timpul procesiunii avand loc frecvent ciocniri violente intre evrei…