Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia Covid-19 afecteaza și asistența medicala oferita pacienților cu alte afecțiuni. Teama de infectare cu noul coronavirus ii determina pe aceștia sa amane mersul la medic. La aceasta se adauga și masurile luate de autoritați pentru a preveni raspandirea noului coronavirus și pentru a pregati spitalele…

- Tanarul de 21 de ani, victima a accidentului rutier din localitatea Rusu Bargaului (pasager in autoturism), a fost adus in data de 20.04.2020 la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita cu multiple fracturi si traumatisme. Este in stare grava, incerta, in coma indusa, fiind…

- Caz ciudat, in Romania. Autoritațile vin cu detalii neștiute despre victima cu numarul 400, ucisa de coronavirus. Este vorba de un om al strazii din Galați, cu multe probleme de sanatate.Potrivit autoritatilor, femeia de 62 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean…

- Vineri, 10 aprilie, in judetul Vaslui s-a inregistrat cel de-al doilea deces provocat de infectia cu noul coronavirus: o femeie de 40 de ani, fara patologii medicale. Primul deces provocat de COVID-19, in Vaslui, a fost un barbat de 71 de ani, calatorise in Turcia si avea comorbiditati. Vestea…

- Dispozitivul a fost conceput și realizat de doua societați din județ, in colaborare cu un medic infecționist din cadrul spitalului, donația venind „la pachet” cu 100 de viziere pentru protecția personalului medical. La Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Buzau (SJU), unde…

- Managerul Spitalului, Andras-Nagy Robert a precizat ca testarea personalului medical a inceput miercuri, fiind prelevate probe de la cei 58 de angajați care lucreaza la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).„Ieri am facut testarea personalului de la Urgente, iar azi am continuat cu celelalte sectii din…

- Un barbat de 60 de ani din Teiuș care s-a intors recent din strainatate a fost confirmat pozitiv, la infecția cu COVID-19. Acesta s-a prezentat in urma cu cateva zile, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Alba Iulia și prezenta simptome similare cu cele produse de noul coronavirus.…

- Un copil, in varsta de 10 ani, a cazut de la etajul II (8-9 metri) al unui bloc situat in cartierul Micro 14, in apropiere de Liceul cu Program Sportiv. Minorul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau. Potrivit reprezentanților unitații medicale, copilul…