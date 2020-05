Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca purtarea mastilor in spatiile publice inchise va fi obligatorie atat timp cat va fi necesar, in functie de evolutia raspandirii noului coronavirus in Romania. "Obligatia de a purta masca va fi doar pentru spatiile inchise: daca intram la…

- Purtarea mastilor de protectie sau al fularelor, esarfelor si altor elemente de protectie care sa acopere gura si nasul va deveni obligatorie de saptamana viitoare in spatiile publice inchise si in transportul in comun in municipiul Blaj, in caz contrar fiind aplicata o amenda intre 100 si 500 de…

- Ziarul Unirea Incepand de luni, 27 aprilie, purtarea maștilor de protecție in Blaj devine OBLIGATORIE. Nerespectarea obligativitații va fi sancționata cu amenda intre 100 și 500 lei Purtarea maștilor de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun devine obligatorie incepand de luni,…

- Romanii vor fi obligați, dupa data de 15 mai, sa poarte maști de protecție in spațiile inchise și in mijloacele de transport in comun, anunța Klaus Iohannis. Dupa aceeași data, oamenii nu mai trebuie sa declare cand și de ce ies din casa. Dupa intalnirea cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca dupa data de 15 mai, vor fi relaxate o parte dintre restricțiile impuse de autoritați pentru reducerea raspandirii noului coronavirus, insa toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise. Președintele Iohannis a anunțat…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri o declaratie de presa, la finalul sedintei de lucru organizate la Cotroceni cu cativa reprezentanti ai Guvernului, pe tema COVID-19. Presedintele a anuntat ca dupa 15 mai vom fi obligati sa purtam masti in spatiile publice inchise si in transportul…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi faptul ca masca chirurgicala de protecție va deveni obligatorie in Romania dupa 15 mai. „Masura nu este limitata in timp și vom putea renunța la purtarea maștii poate la anul, atunci cand nu va mai exista riscul infectarii” a precizat președintele Klaus Iohannis. „Purtarea…

- Persoanele din judetul Iasi trebuie sa poarte, incepand de luni, masti de protectie ale fetei si nasului sau alte materiale in mijloacele de transport in comun si in spatiile publice inchise, potrivit unei decizii luate de Consiliul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "In mijloacele de transport in…