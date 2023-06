Termoergetica: Continuă lucrările de înlocuire a conductei tur din Magistrala 2 Sud ”Continua lucrarile de inlocuire a conductei tur din Magistrala 2 Sud, cu diametrul de 700mm, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, in zona strazii Dr. Grozovici nr. 2-4 si in santierul din Soseaua Stefan cel Mare nr.27 din Sectorul 2. Au fost deja efectuat sapaturile pentru decopertare si in prezent, se lucreaza la dezafectarea tevilor vechi si montarea noilor tronsoane de conducta”, anunta, vineri, Termoenergetica. Sursa citata a precizat ca in cadrul acestui santier vor fi efectuate si alte lucrari de reparatii pentru care accesul va fi facut prin gurile de vizitare a galeriei, fara a fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

