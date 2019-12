Termoenergetica: Stiam ca RADET va intra in faliment, pentru ca nu ai cum sa platesti o datorie istorica de 3,7 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul RADET era iminent, intrucat regia de termoficare nu avea nicio sursa din care sa poata plati datoria istorica de 3,7 miliarde de lei pe care o are catre Elcen, a declarat Alexandru Burghiu,...

- Falimentul RADET era iminent, intrucat regia de termoficare nu avea nicio sursa din care sa poata plati datoria istorica de 3,7 miliarde de lei pe care o are catre Elcen, a declarat, joi, Alexandru Burghiu, administratorul Termoenergetica, intr-o conferinta de profil. Termoenergetica a…

- Alexandru Burghiu, directorul Termoenergetica, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX ca ”vor mai exista avarii” la magistralele care asigura apa calda și caldura din București, iar acest lucru este cauzat de ”indolența” celor care trebuiau sa le repare in ultimii 30 de ani. Intervenția lui Burghiu vine…

- Intre ele se afla și cel mai mare spitaldin Capitala, Spitalul Fundeni, unde sunt internați aproape 1.000 de pacienți.Cele trei spitale sunt InstitutulOncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni și Institutul de Urgența pentruBoli Cardiovasculare C.C. Iliescu.Unitațile medicale au gasit soluții alternative…

- Premierul Ludovic Orban a cerut miercuri, in sedinta de guvern, garantii de la ministrul Economiei ca falimentul RADET nu va afecta alimentarea bucurestenilor cu apa calda in plina iarna.„Falimentul RADET. Ne confruntam cu o situatie extrem de serioasa, nu as vrea sa ajungem in situatia sa…

- Consiliul General al Capitalei va delega joi serviciul de termoficare catre compania municipala Termoenergetica, iar aceasta va semna cu ELCEN un nou contract, care nu va mai include ”excesele” care au dus la acumularea de datorii, a declarat Gheorghe Piperea, partener in cadrul Rominsolv, administratorul…

- Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va determina sistarea furnizarii energiei termice de catre ELCEN atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de Primaria Municipiului București (PMB), anunța ELCEN.Anunțul Electrocentrale București vine dupa ce instanța a respins luni apelul…

- Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a premiat 7.134 firme, adica 14,4% din totalul firmelor considerate eligibile si care reprezinta 5,4% din totalul firmelor care au depus bilantul aferent anului trecut.Potrivit metodologiei de top, dintre cele 131.412 de firme cu sediul…