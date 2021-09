Termoenergetica se pregătește să dea căldură bucureștenilor. Azi, primele teste Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) incepe de luni incarcarea cu apa a instalatiilor si probele de presiune la instalatiile interioare, in Capitala. Asociațiile de proprietari au obligația de a verifica starea instalațiilor interioare. Reprezentanții Termoenergetica mai anunța ca deocamdata nu s-a stabilit data la care va fi furnizat agentul termic. ”Incarcarea cu apa a instalatiilor de […] The post Termoenergetica se pregatește sa dea caldura bucureștenilor. Azi, primele teste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

