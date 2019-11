Termoenergetica preia activitatea RADET

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General al Municipiului București a numit-o joi pe Tania Haritonovici administrator special al RADET, in locul lui Alexandru Burghiu, care a fost numit director la Termoenergetica, compania care a preluat activitatea Regiei. Noul administrator special va ocupa aceasta funcție pana la lichidarea…

- Consiliul General al Capitalei va delega joi serviciul de termoficare catre compania municipala Termoenergetica, iar aceasta va semna cu ELCEN un nou contract, care nu va mai include ”excesele” care au dus la acumularea de datorii, a declarat Gheorghe Piperea, partener in cadrul Rominsolv, administratorul…

- Consiliul General al Capitalei va discuta joi proiectul care vizeaza delegarea serviciului de termoficare de la RADET catre Termoenergetica, termenul de mobilizare pentru transfer este de 90 de zile.

- Gabriela Firea, edilul Capitalei, le-a dat asigurari bucureștenilor ca vor avea apa calda și caldura dupa falimentul RADET. Consiliul General va dezbate joi un proiect de hotarare prin care serviciul de termoficare ar urma sa fie delegat catre compania municipala Termoenergetica, transmite Agerpres.…

- Prin constatarea falimentului RADET, nu se pune problema sistarii furnizarii agentului termic pentru Capitala, spun analistii Frames, intr-o analiza privind efectele falimentului regiei, care arata ca Elcen va urma sa incheie un nou contract pentru vanzarea de energie termica direct cu Primaria Municipiului…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis luni ca RADET va intra, in cele din urma, in procedura de faliment. Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a confirmat pentru Ziare.com ca Regia va intra in faliment. Acesta a spus, insa, ca bucurestenii vor primi, in continuare, apa calda si…

- Capitala ar putea ramane fara apa calda, in contextul in care Primaria București are datorii curente neplatite de peste 200 de milioane de lei. Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Elcen, a anunțat ca creditorii producatorului de energie vor analiza daca sisteaza sau nu furnizarea apei calde…

- La mai mult de doua luni de la infiintarea companiei municipale Termoenergetica, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a efectuat niciun demers de substanta in ceea ce priveste preluarea activitatii RADET de catre noua companie, in ciuda apelurilor repetate pe care ELCEN le-a transmis autoritatilor,…