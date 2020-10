Termoenergetica începe probele la cald pentru consumatorii din Capitală Termoenergetica anunta ca miercuri incep probele la cald pentru consumatorii din Capitala, avand in vedere temperaturile in scadere inregistrate zilele trecute. Furnizarea agentului termic se va face dupa trei nopti consecutive cu temperaturi de cel mult 10 grade Celsius, potrivit Mediafax. Furnizarea agentului termic pentru incalzire se realizeaza dupa inregistrarea, timp de trei zile consecutiv, intre orele 20.00- 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici. Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termoenergetica a anuntat ca va incepe probele la cald pentru consumatorii din Capitala, avand in vedere temperaturile in scadere inregistrate zilele trecute. Furnizarea agentului termic se va face dupa...

- N. D. Ultimele zile in care s-a inregistrat racirea vremii, mai ales pe timpul noptii si dimineata, aduc cu sine si incalzirea, la propriu, a caloriferelor din apartamentele ploiestenilor. Ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, Veolia Energie Prahova a anunțat demararea manevrelor de pornire…

- Sute de imobile din București continua sa nu aiba apa calda din cauza avariilor la rețelele de temoficare, anunța Termoenergetica. In Sectorul 1 sunt afectate 124 de imobile, dintre care șase...

- Avand in vedere scaderea temperaturilor exterioare, vineri 16.10.2020 incepand cu orele 08.00, TERMO CALOR CONFORT S.A. va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor. In funcție de evoluția temperaturilor exterioare in urmatoarele zile, temperatura de livrare a agentului termic…

- Termo este nevoita sa amane probele la cald cu inca o zi. Daca initial a anuntat ca probele la cald vor incepe in noaptea de 14 spre 15 octombrie 2020, ora 19. Acum, Termo va proceda la umplerea retelelor cu agent termic secundar in noaptea urmatoare, adica in noaptea de 15 spre 16 octombrie. „Am fost…

- Termo Craiova incepe de saptamana viitoare probele la cald. Insitutiile si asociatiile de proprietari beneficiaza de caldura, in aceasta perioada, doar la cerere. Termo Craiova anunta ca, in noaptea de 14 spre 15 octombrie 2020, ora 19, vor incepe probele la cald. Probele incep pentru consumatorii de…

- Elcen furnizeaza agentul termic la parametri optimi de funcționare conform solicitarilor Termoenergetica, anunța compania, care raspunde astfel afirmațiilor Gabrielei Firea, care a declarat luni ca in perioada de campanie și precampanie Guvernul a oprit intenționat apa calda.Elcen spune ca…

- O avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru Capitala și noua județe a intrat in vigoare miercuri. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra temperaturi de 36 de grade Celsius. De joi, se anunța furtuni in mai multe zone.In dupa-amiaza zilei de miercuri, in regiunile…