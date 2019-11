Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ELCEN au transmis, marti, ca efectele avariei de la centrala Grozavesti ar fi fost nule daca reteaua de termoficare a Primariei Capitalei ar fi putut prelua necesarul de energie. Reactia vine dupa ce Gabriela Firea a spus ca doar ELCEN a avut avarii in ultimele doua zile, nu si RADET.…

- Gabriela Firea, a declarat, marți seara, ca incepand din aceasta noapte nu vor mai fi probleme cu livrarea agentului termic in București, odata cu rezolvarea avariei de la CET Grozavești."Incepand din aceasta seara, și avaria pe care a avut-o CET Grozavești, care aparține ELCEN, deci Ministerul Energiei,…

- Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va determina sistarea furnizarii energiei termice de catre ELCEN atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de Primaria Municipiului București (PMB), anunța ELCEN.Anunțul Electrocentrale București vine dupa ce instanța a respins luni apelul…

- Primaria Capitalei ar trebui ca, in cursul zilei de marti, sa vina cu solutii astfel incat Termoenergetica sa dea comenzi pentru preluarea agentului termic, in conditiile in care RADET nu mai exista, insa aceasta companie nu are licenta pentru distributia de energie termica, a afirmat luni ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat luni, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a hotarat definitiv ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, ca a vorbit cu ministrul Economiei sa mearga la ELCEN si sa ia legatura cu autoritatile locale astfel incat bucurestenii…

- ​Comitetul Creditorilor ELCEN urmeaza sa analizeze daca va fi sistata livrarea agentului termic catre RADET, a anunțat Sierra Quadrant, administratorul judiciar al producatorului de energie termica ELCEN. Motivul ar fi refuzul Primariei Municipiului București (PMB) de a plati subvenția catre distribuitorul…

- Pe masura ce se apropie iarna, se reaprinde scandalul privind sistemul de incalzire centralizata al Capitalei, de care depind peste 1,2 milioane de bucuresteni. Din cauza ca autoritatile nu l-au intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput…