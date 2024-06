Peste 350 de blocuri din București vor fi afectate de oprirea agentului termic, a anunțat Termoenergetica București. Compania desfașoara lucrari de inlocuire, modernizare și reparații la conductele rețelei termice in sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6. Conform unui comunicat transmis marți de Termoenergetica București catre Agerpres, lucrarile includ intervenții la rețeaua termica primara, respectiv […] The post Termoenergetica București oprește apa calda in peste 350 de blocuri, pe o canicula insuportabila appeared first on Puterea.ro .