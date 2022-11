Stiri pe aceeasi tema

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda si caldura va fi sistata la 580 de blocuri, pe parcursul urmatoarelor zile, ca urmare a unor avarii aparute pe conductele de termoficare in Sectoarele 1, 2, 3, 4 și 6.

- Saptamana incepe cu o veste cum nu se poate mai proasta pentru locuitorii a peste 500 de blocuri de pe raza a cinci sectoare ale Bucureștiului. E vorba de imobile in care va fi sistata furnizarea agentului termic pentru apa calda și caldura, pe durata in care se vor face lucrari de reparații, și anume…

- Aproximativ o mie de blocuri din București vor ramane fara apa calda in aceasta saptamana, informeaza Termoenergetica. Compania transmite ca, incepand de luni, se desfasoara lucrari de remediere a unor avarii aparute pe conductele de termoficare si lucrari de finalizare a unor reparatii pentru inchiderea…

