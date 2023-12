Termoenergetica anunţă lucrări pe strada Dezrobirii, până duminică / Agentul termic şi încălzirea, sistate pentru aproximativ 85 de blocuri ”Se vor realiza lucrarile de integrare a conductelor nou inlocuite cu diametrul de 800mm si se vor monta vane, care sa asigure continuarea lucrarii de pe strada Dezrobirii spre strada Orsova. Decizia privind continuarea lucrarilor dupa inceperea sezonului de incalzire, care a implicat functionarea deficitara in toata aceasta perioada a fost luata avand in vedere faptul ca in ultimii ani functionarea a fost deficitara in aceasta zona”, a transmis, joi, compania, intr-un comunicat de presa. Santierul fost inceput imediat dupa incheierea sezonului de incalzire anterior, fiind realizate pana in prezent… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

