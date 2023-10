Termoenergetica anunţă continuarea lucrărilor de înlocuire a conductelor în Capitală. Lista zonelor vizate Vremea buna anunțata pentru urmatorul interval, in Capitala, permite continuarea lucrarilor inlocuire a conductelor in Bucuresti. Astfel ca angajații companiei vor continua lucrarile de inlocuire a conductelor in Capitala. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunța, vineri, ca avand in vedere lipsa precipitațiilor și prognoza meteorologica cu temperaturi crescute in timpul zilei, in paralel cu […] The post Termoenergetica anunta continuarea lucrarilor de inlocuire a conductelor in Capitala. Lista zonelor vizate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi deosebit de calda in zona Municipiului Bucuresti, in weekendul care urmeaza, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 32 de grade Celsius. Potrivit specialiștilor de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 20 octombrie, ora 10:00 – 21 octombrie, ora 9:00, in Capitala…

- Temperaturile au inceput sa scada și precipitațiile in nord-vestul țarii, de duminica, 15 octombrie.Frontul de aer rece, insoțit de ploi, lapovița și ninsori in zonele inalte de munte, a traversat toata țara, luni dimineața, 16 octombrie, ploile afectand zonele de munte și sud-estul țarii, inclusiv…

- Noul Centru Vechi al Bucureștiului va fi situat peste drum de actualul Centru Vechi din Capitala. Primele doua strazi ce vor fi reconfigurate sunt strazile „Negustori” și „Plantelor”. Proiectul este gandit alaturi de Banca Mondiala.Lucrarile presupun o reconfigurare urbanistica pentru a obține mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de ploi, vijelii și grindina, care vizeaza mai multe județe ale țarii. Alerta de vreme rea este valabila in intervalul 23 septembrie, ora 18.00, 24 septembrie, ora 03.00.

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Potrivit E Distributie Dobrogea, lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare."Regretam…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila pana la ora 20.00, in zonele montane.Joi, in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Ploile și vijeliile fac prapad in Romania. Doua coduri, galben și portocaliu, au fost emise in aceasta dimineața de specialiștii Administrației de Meteorologie, iar acum meteorologii au facut o avertizare meteo de ultima ora. A intrat in vigoare un cod roșu de ploi și vijelii care pot atinge chiar și…

- Mesajul sau a adus in discuție o problema grava cu care se confrunta romanii, și anume intarzierile frecvente ale trenurilor și efectele acestora asupra pasagerilor. Exista o neputința generala privind aceasta situație, iar Gheorghe a indemnat cetațenii sa iși cunoasca drepturile și sa incerce sa le…