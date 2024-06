Regia de termoficare Termoenergetica a anunțat ca va imbunatați sistemul de furnizare a apei calde in București! In urmatoarele zile, sute de blocuri din toate cele șase sectoare vor beneficia de lucrari de inlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice. Calculand lista blocurilor care vor fi vizate de aceste imbunatațiri, se estimeaza ca nu […] The post Termoenergetica a anunțat ca va imbunatați sistemul de furnizare a apei calde in București appeared first on Puterea.ro .