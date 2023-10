Stiri pe aceeasi tema

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti anunta ca, in cursul noptii de marti spre miercuri, incep probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala. „Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si starea de degradare a conductelor, precum…

- "Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si starea de degradare a conductelor, precum si lucrarile din santiere, aflate in diferite stadii de executie, in toate sectoarele Municipiului Bucuresti. Avand in vedere prognoza meteorologica pentru urmatoarea…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti anunta ca, in cursul noptii de marti spre miercuri, incep probele la cald pentru consumatorii de tip urban din Capitala. „Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului de termoficare si starea de degradare a conductelor, precum…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca, in cursul noptii de marti spre miercuri, incep probele la cald pentru consumatorii din Capitala, care vor avea loc preponderent pe timpul noptii, relateaza News.ro."Actiunea se deruleaza progresiv, avand in vedere dimensiunile sistemului…

- Nicușor Dan a spus, luni la un post Tv ca Termoenergetica a incheiat de joi reparatiile si ca urmeaza sa realizeze si Ministerul Energiei operatiunile necesare: „Promisiunea este pentru azi”.Primarul Capitalei a spus ca autoritatea locala a ales sa faca acum aceste lucrari la reteaua de termoficare…

- In plina canicula, Termoenergetica are grija ca bucureștenii din mai multe sectoare sa se racoreasca rapid cand ajung acasa. Oamenii au la dispoziție doar dușuri reci, pentru ca furnizarea apei calde este oprita din cauza avariilor și a lucrarilor de reparații.

- Peste 300 de blocuri din zone ale sectoarele 1, 3, 4, 5 si 6 din Capitala vor ramane fara apa calda, incepand de luni, ca urmare a lucrarilor de inlocuire, modernizare si de reparatii pe conductele retelei primare, anunta vineri Compania Municipala Termoenergetica.Termonenergetica precizeaza ca aproximativ…