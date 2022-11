Termoelectrica explică modul în care se desfășoară procedurile de achiziție Termoelectrica informeaza cetațenii ca, pe parcursul anului curent, toate procedurile de achiziție desfașurare de catre Societatea pe Acțiuni Termoelectrica au fost demarate prin intermediul serviciului guvernamental digital – MTender (www.mtender.gov.md) www.achizitii.md. Informația cu privire la procedurile de achiziții active, cat și arhiva celor desfașurate pe parcursul anului pot fi vizual Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

