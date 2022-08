Vanzarea Termocentralei Mintia pentru suma de 91.236.832 euro, respectiv 100% din valoarea de piața stabilita de evaluatorul autorizat desemnat de creditori in cadrul procedurii de insolvența a Complexului Energetic Hunedoara, reprezinta cu adevarat o garanție in ceea ce privește continuarea activitații la aceasta capacitate de producere de energie. Noul proprietar – Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding – s-a obligat prin contract sa realizeze investiții de un miliard de euro in urmatorii ani, pentru dezvoltarea capacitații de producție, in acord cu normele europene…