Stiri pe aceeasi tema

- Cele peste 4.000 de apartamente si institutii publice din municipiul Deva, județul Hunedoara, vor beneficia de agent termic la parametri normali in cursul serii de joi, 25 februarie, dupa ce Termocentrala Mintia a inceput sa functioneze cu carbunele adus din Valea Jiului, informeaza Agerpres . „Agentul…

- In jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic, dupa ce Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, anunta hotnews.ro . „Complexul…

- Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, ceea ce inseamna ca in jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic. …

- Circa 4.500 de apartamente din municipiul Deva și cladirile instituțiilor publice din oraș au ramas fara caldura, dupa ce Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH), a fost oprita in noaptea de joi spre vineri, din lipsa de carbune, informeaza Agerpres . Liderul sindicatului…

- Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, ceea ce inseamna ca in jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic. "Complexul…

- Liderul Sindicatului ”Solidaritatea” din Hunedoara, Cristian Istoc, a anuntat ca Termocentrala Mintia a fost oprita in noaptea de luni spre marti, din lipsa de carbune. Locuitorii din Deva vor ramane fara caldura marti seara, potrivit news.ro. ”Termocentrala Mintia a fost oprita la zero de…

- Termocentrala Mintia a fost oprita din lipsa de carbune. Locuitorii din Deva vor ramane fara caldura in aceasta seara Liderul Sindicatului ”Solidaritatea” din Hunedoara, Cristian Istoc, a anuntat ca Termocentrala Mintia a fost oprita in noaptea de luni spre marti, din lipsa de carbune. Locuitorii…

- ”Termocentrala Mintia a fost oprita la zero de la ora 1.00, din lipsa de carbune. Asa vin vagoanele din Vale. Pe jumatate incarcate si doar jumatate de garnitura de tren. Azi nu vine carbune. Solutia e la guvern sa deblocheze urgent un fond pentru asigurarea combustibilului. Gazul poate fi asigurat…