Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat joi, intr-o conferința de presa susținuta la Targu-Mureș, ca s-au gasit soluții pentru deblocarea celor doua mari proiecte energetice ale județului Mureș. Acesta a explicat ca s-a reușit gasirea unei soluții pentru continuarea lucrarilor la Termocentrala…

- Prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, va fi intampinat oficial de premierul Nicolae Ciuca, la ora 9.00, la Palatul Victoria, potrivit programului anuntat de Guvern. Cei doi premieri vor avea o intrevedere tete-a-tete, aceasta fiind urmata de o alta intrevedere, in format restrans, a celor…

- ISU Mures a intervenit, in noaptea de marti spre meircuri, pentru lichidarea unui incendiu produs la un apartament situat la parterul unui bloc cu 4 etaje din orasul Ludus. La fata locului s-au mobilizat 4 autospeciale de stingere din cadrul Detasamentului Tarnaveni, Punctului de Lucru Ludus si SVSU…

- Strategia pe termen lung de reducere a gazelor cu emisii de sera a Romaniei presupune instalarea a 304 MW in noi capacitați energetice in hidrocentrale pana in 2030, potrivit unui document al Hidroelectrica. strategia realizata de Guvern arata ca vor funcționa, pana la sfarșitul deceniului, hidrocentrale…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cel al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, si cel al Mediului, Tanczos Barna, urca in topul vizibilitatii pe luna februarie, in timp ce ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, coboara pe locul 12 de pe locul 2, iar cel al Energiei,…

- Europarlamentarul Mihai Tudose declarat sambata, 25 martie, ca nu va intra intr-un guvern din care face parte ministrul Energiei, Virgil Popescu, dar a menționat ca il accepta pe Lucian Bode, ministrul de Interne acuzat de plagiat. Totodata, fostul premier a lansat un atac la adresa jurnalistei Emilia…

- ”Eu sunt convins ca absolut toate companiile din Romania, vorbesc de cele care au facut profitul acela excesiv in anul 2022 si daca vor face si in anul 2023 vor plati acea taxa. Haideti sa asteptam luna iunie. Eu spun ca toate companiile, sunt convins ca vor plati acea taxa”, a spus ministurl Energiei. Despre…