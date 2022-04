Termo Urban strânge robinetul restanțierilor, să n-ajungă ca defuncta Termoficare La un an de la intrarea pe piața, furnizorul de caldura al orașului s-a trezit ca peste 150 dintre asociațiile de proprietari cu care are contract nu-și onoreaza datoriile. Ca sa nu intampine probleme, așa cum a facut vechea societate, Termo Urban s-a gandit, pe ultima suta de sezon rece sa stranga robinetul la apa calda datornicilor. Prin urmare 170 de asociații de proprietari cu datorii catre furnizor au fost somate sa-și plateasca restanțele. Cele care nu au ințeles sa plateasca energia termica folosita pentru caldura și prepararea apei calde s-au trezit cu robinetul inchis. Reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

