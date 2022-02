Termo Urban crește tariful de distribuție și prețul de producere a energiei termice in punctele termice, respectiv in centralele termice. La acest moment tariful de distribuție a energiei termice in PT-uri este de 193,74 de lei fara TVA/Gcal. Prețul de producere a energiei termice in CT-uri este de 782,29 de lei fara TVA/Gcal. Acestea vor crește astfel: pentru energia termica distribuita prin PT-uri, tariful va fi de 215,91 de lei faraTVA/Gcal. Pentru energia termica produsa in CT-uri, prețul va fi de 2.145,40 de lei fara TVA/Gcal. Pretul local al energiei termice este format din pretul de producere…