Termo Star Construct

- Cadere de cortina peste sezonul regulat al Diviziei A1 la handbal feminin. Ultimul turneu al Seriei A s-a desfașurat la Sala „Orizont” din Bacau, de vineri și pana duminica trecuta, și a confirmat supremația Coronei Brașov. Parcurs modest pentru gazdele de la Știința Bacau, care au evitat ultimul loc…

- Liber la viteza in competițiile interne de karting! Sezonul oficial a fost deschis in weekend, pe circuitul bacauan „Speed Park”, de Cupa Romaniei FRK. Deși inițial se anunțasera nu mai puțin de 14 clase de concurs, finalmente au fost doar opt, care au reunit la start 50 de piloți. Asta și pentru ca,…

- Prima competiție interna din 2021 organizata de FRK se va derula in acest weekend, pe circuitul „Speed Park”, beneficiind de interesul posturilor TV Antena 1 și Eurosport. Dupa o perioada de așteptare, Bacaul reintra in caruselul organizatoric al competițiilor naționale de karting. Punand la bataie…

- Situația epidemiologica COVID-19, la nivelul județului Bacau arata astfel, conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica in data de 6 februarie 2021: – 18.955 de persoane confirmate COVID-19 (cu 51 cazuri noi, mai mult decat ziua precedenta); – 17.165 de persoane vindecate (de la declanșarea…

- Așa cum s-a anunțat deja, de luni, toate școlile iși vor deschide porțile, cel putin in județul nostru, pentru ca in nicio localitate (comuna) nu se depașește pragul de 3 la mia de locuitori pe rata de incidența cumulativa a cazuisticii COVID-19. Așadar, incepem din nou școala, dar in scenariile galben…

- La data de 31 ianuarie a.c., in jurul orei 18.30, o patrula mixta, formata din politist si jandarm, in timp ce se aflau in indeplinirea atributiunilor de serviciu pe raza comunei Magura au depistat in flagrant delict, doua persoane care sustrageau bunuri dintr-o cladire. Au fost identificati doi tineri,…

- Ședința consiliului local de joi, 28 ianuarie, a consemnat inca o infrangere pentru actuala administrație a Bacaului, care nu a reușit sa primeasca votul pe mai multe puncte referitoare la viitorul Serviciu Municipal de Utilitați Publice (SMUP), care ar urma sa se ocupe de salubritatea orașului, dar…

- Activitatile desfasurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacau in anul 2020 au vizat cresterea gradului de siguranta si protectie a cetatenilor prin protejarea persoanei, a patrimoniului, prin siguranta stradala si rutiera și asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri.…