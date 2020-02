TERMO CALOR CONFORT SA scoate la concurs in vederea angajarii urmatoarele posturi: • In cadrul Biroului Tehnic Productie Mediu Energetic: – Inginer – 1 post; • In cadrul Sectiei Productie Termoficare: – Sudor – 1 post – Instalator – 1 post – Lacatus mecanic – 1 post – Mecanic masini utilaje – 1 post – […] Articolul Termo Calor angajeaza! apare prima data in Observator de Argeș .