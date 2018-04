Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol La Covasna au avut loc finalele Campionatelor Nationale de Sah rapid, blitz si la dezlegari de studii si de probleme. Printre sportivii care s-au remarcat la aceasta editie a competitiilor rezervate seniorilor s-au regasit si reprezentanti prahoveni. Astfel, la sah rapid titlul national…

- Vedetele care au participat la cea de-a 90-a editie a galei Oscar, care a avut loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, au afisat pe covorul rosu tinute glamour si indraznete, demne de cea mai mare "noapte a industriei cinematografiei americane".

- Distribuitorul de produse si servicii de telecomunicatii Avenir Telecom a lansat oficial pe piata din Romania smartphone-urile Energizer. Acestea sunt disponibile in oferta operatorului Telekom Romania si a partenerilor companiei, dar si la retaileri precum Flanco, eMAG, Cel.ro, Elefant.ro, PCGarage.ro,…

- In cadrul Men’s Fashion Week in New York, cei care au asistat la prezentarea Sanchez-Kane au avut parte de un show special. Modele au dansat in jurul unor sculpturi in forma de penis, scrie zumi.md. Asta nu este desigur tot.

- O comisie mixta constituita la ordinul Prefecturii a batut, marți, drumul pana la Cernatești, pentru a verifica sesizarile unor cetațeni la adresa unor consateni care și-au transformat curțile in adaposturi pentru maidanezi. Cum era de așteptat, funcționarii statului au facut cale intoarsa pentru ca…

- Un grup de vedete de la Hollywood vor organiza luni seara un eveniment paralel discursului privind Starea Natiunii, pe care presedintele SUA, Donald Trump, il va sustine marti, potrivit unui anunt postat de actorul Mark Ruffalo pe contul sau de Twitter si citat de EFE. Evenimentul intitulat…

- Podiumul probei masculine a cursei Dracula Winter Night Run, desfasurata vineri, in prima zi a Campionatelor Mondiale de triatlon de iarna de la Cheile Gradistei, a fost integral romanesc. Victoria a revenit lui Mihai Cupsa, cronometrat in 23 min 18 sec pe cei 4 km, fiind urmat in acelasi…

- Nu se uita la bani si adora Europa, in primul rand Franta: anul trecut, peste 12 milioane de chinezi au vizitat Batranul continent, care intentioneaza sa atraga cat mai multi turisti din marele stat...