Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea primarului Dominic Fritz se va infiinta Asociația pentru Promovarea Timișoarei, care se doreste un lider local strategic pentru dezvoltarea, gestionarea si promovarea unitara a orasului. Membrii fondatori, pe langa municipalitate, sunt Ho-Re-Tim, Aeroportul Internațional „Traian Vuia”…

- Traficul rutier se desfașura anevoios, pe o singura banda, luni seara, pe DN 68A, la ieșire din Lugoj spre Traian Vuia, in județul Timiș, potrivit DRDP Timișoara. The post Pom doborat de vijelie, trafic dat peste cap, in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 12-16 iulie, o echipa mobila va asigura imunizarea la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara, in intervalul orar 10:00 – 15:00. Oricine dorește se poate imuniza cu ser de la Pfizer BioNTech sau Johnson&Johnson. Punctul mobil de vaccinare este gestionat de catre Instituția Prefectului…

- Un punct de vaccinare este deschis de luni pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. Potrivit reprezentanților Aeroportului, punctul mobil de vaccinare este gestionat de Prefectura Timiș prin...

- Daniel Groza, fost jurnalist care a fost angajat, recent, la Aeroportul Internațional ”Traian Vuia” Timișoara ca și referent relații publice, a anunțat, astazi, ca a demisionat din funcție, acuzandu-l pe directorul Daniel Gradinaru de minciuna in scandalul inaugurarii terminalului de sosiri externe.…

- Prim-ministrul Florin Citu a pledat, joi, la Timisoara, pentru dezvoltarea componentei cargo la Aeroportul International "Traian Vuia", mentionand ca se va implica, astfel incat proiectul sa devina viabil cat mai curand. "Stiti ca acest mandat se axeaza pe investitii si primul obiectiv pe care l-am…

- Premierul Florin Cițu s-a aflat joi la Timișoara, unde a vizitat noul terminal de sosiri curse externe de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia”. Apoi, prim-ministrul a vizitat Universitatea Politehnica din Timișoara, in contextul sarbatoririi a 100 de ani de la inființarea instituției de invațamant.…

- In prima eclipsa de Soare din acest an vom avea Soarele blocat aproape complet de catre Luna, urmand ca joi, 10 iunie, pe cer sa... The post Urmarește live, din Timisoara, prima eclipsa de Soare din 2021. Soarele va fi acoperit in proporție de 89% in punctul de maxim al eclipsei appeared first on Renasterea…