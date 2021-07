Terminal cargo la Aeroportul Oradea. Ilie Bolojan: Până în 2023 ar trebui să devină operaţional ”Cu cat o regiune este mai conectata global si are o infrastructura mai buna (drumuri, cai ferate, retele de gaz si electricitate, depozite, terminale logistice), cu atat mai mult se va dezvolta. De accea, constructia unei infrastructuri cat mai bune in judetul Bihor este o prioritate. Companiile din jurul Oradiei folosesc pentru produsele pe care le fabrica componente electronice aduse aerian de la mari distante, din Asia sau Europa. Pentru a ajunge mai repede, mai ieftin si mai sigur la Oradea, existenta unui terminal cargo langa aeroport ar crea conditiile ca aceste componente sa poata fi aduse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

