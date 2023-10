Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua instituții de invațamant superior din Romania sunt in top 1.000 cele mai bune: Academia de Studii Economice și Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” se afla intre pozițiile 801-1.000, in topul publicației Times Higher Education. 25 de universitați romanești au fost analizate…

- Comparativ, iSTYLE Romania a inregistrat o cifra de afaceri de 111,5 milioane de euro in anul 2022, cu 39% mai mare decat in anul precedent. ”Pe toata compania cifra de afaceri va fi similara anului trecut, de 111 milioane euro. Cele 111 milioane euro includ si celelalte linii de business si magazinul…

- Universitatea Transilvania din Brașov se afla pe locul 74, in clasamentul QS World University Rankings: Europe 2024. Cea mai buna universitate din Romania, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, se situeaza pe poziția 260 dintr-un total de 688 de universitați luate in considerare in cel mai…

- Orange continua extinderea rețelei sale 5G/5G+ la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Galați acces la vitezele ultrarapide ale rețelei 5G+, dar și la cele mai bune servicii și tehnologii pe care rețeaua Orange le ofera. In plus, clienții…

- Un tren CFR Calatori a depașit gara, fara sa opreasca, la 15 km de Suceava, vineri dimineața, scrie publicația Club Feroviar. Potrivit sursei citate, trenul IR 1752 a plecat din Suceava la ora 8.52, vineri dimineața, iar 11 minute mai tarziu ar fi trebuit sa opreasca la Verești (15 km de Suceava). Se…

- Un tren Regio al companiei de stat CFR Calatori a fost lasat joi dimineața fara locomotiva timp de o ora și jumatate, dupa ce aceasta a fost luata pentru un tren Interregio Internațional, scrie ClubFeroviar.ro.Locomotiva trenului internațional IR 72 Traianus, care circula pe ruta București – Timișoara…

- La Orange , vara continua cu extinderea rețelei 5G/5G+ in noi orașe, dar și cu reduceri speciale pentru achiziția telefoanelor 5G prin programul Buy-Back. Astfel, incepand de astazi, locuitorii, autoritațile publice și companiile din Braila au acces la cea mai buna experiența de conectivitate prin intermediul…

- Prețul mediu pe metru patrat al apartamentelor de vanzare a crescut cu 3% fața de anul trecut. In iunie, romanii au vizualizat cu 5% mai multe pagini de apartamente de vanzare și au realizat cu 1% mai multe contactari. Comparativ cu anul anterior, in noua mari orașe de pe platforma, potrivit stiripesurse.r…