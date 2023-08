Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a lansat in transparența un proiect de Ordonanta de Urgenta privind domeniul pensiilor publice. Proiectul prevede, printre altele, posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta, termenul fiind pr

