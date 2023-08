Termenul pentru cumpărarea vechimii în muncă pentru pensionare se prelungește. Ce trebuie să faceți Termenul pentru cumpararea vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta ar urma sa fie prelungit pana la 31 decembrie 2024, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența privind pensiile. La acest moment, proiectul de act normativ se afla in transparența decizionala, a anunțat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Persoanele interesate pot plati retroactiv contribuția de asigurari sociale, insa doar pentru 6 ani anteriori lunii in care se incheie contractul cu Casa de Pensii. „Plata contributiei se efectueaza intr-o singura transa sau in transe lunare pana la termenul de 31… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

