Stiri pe aceeasi tema

- Din aer și de pe pamant, vin mai repede veștile despre razboi. De pe mare, mai la reflux, așa… Acum, Tass, agenție rusa de presa, ne aduce la cunoștința ca, și pe Marea Azov, operațiunea militara speciala a forțelor ruse in Ucraina a avut succes. Flota rusa a capturat mai multe nave, nu se precizeaza…

- Ocupanții ruși iși concentreaza principalele eforturi in estul Ucrainei și se pregatesc pentru o ofensiva asupra Severodonetskului, se arata intr-un mesaj al Institutului pentru Studiul Razboiului, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. Astfel, se spune ca ocupanții iși intensifica operațiunile…

- Parlamentul Lituaniei a votat in unanimitate recunoașterea invaziei ruse a Ucrainei drept un act de ”genocid”, transmite Euronews. Toți cei 128 de parlamentari din Seimas (Parlamentul unicameral al Lituaniei) au aprobat rezoluția prin care Rusia e definita stat terorist. „Seimas a adoptat in unanimitate…

- ”Discursul lui Putin cu ocazia Zilei Victoriei a fost relevant mai ales prin ceea ce nu a spus”, rezuma Washington Post retorica liderului de la Kremlin, subliniind omisiunile simbolice. Respectiv, cotidianul noteaza ca președintele nu a vorbit despre conflictul din Ucraina ca despre un „‚razboi”, astfel…

- Conturile de socializare pro-ruse au inceput sa publice luni videoclipuri filmate in regiunea Herson din Ucraina, care arata manifestațiile de Ziua Victoriei. Ucrainenii acuza ca rușii au adus oameni din Crimeea, pe care i-au scos pe strazi cu flori și steaguri sovietice. In orașul-port Mariupol, distrus…

- Situația continua sa fie critica in Mariupol in ziua 56 de razboi, iar președintele Zelenski spune ca armata rusa se va inscrie pentru totdeauna in istoria lumii drept „cea mai barbara si inumana”. Intre timp, forțele ucrainene au respins tentativele de inaintare ale forțelor ruse in Donbas, potrivit…

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…