Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari in Ordonanța care amana plata ratelor la banci: dobanda pentru creditele ipotecare nu se mai capitalizeaza, iar termenul de depunere a cererilor a fost extins Ordonanța de Urgența prin care romanii vor putea cere amanarea platii ratelor cu pana la 9 luni a fost modificata, luni, astfel incat…

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa, dupa ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban și mai mulți membri ai Guvernului. TVR 1 va transmite in direct declarațiile președintelui.

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a transmis, luni, o scrisoare premierului Ludovic Orban in care i se solicita adoptarea in regim de urgenta a mai multor masuri in beneficiul consumatorilor utilizatori de servicii financiare, printre care si amanarea, pe o perioada de 3…

- In Romania, autoritațile vor fi pregatite sa combata eventualele cazuri de coronavirus abia in martie. Procedurile de achiziție pentru echipamente și materiale sanitare specifice vor fi finalizate de abia la inceputul lunii urmatoare, a precizat ministrul de finanțe Florin Cițu.„Calendarul, asa cum…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Justitiei din perioada in care a fost promovata si adoptata celebra OUG 13, si actuala propunere a Ministerului de Justitie pentru functia de Procuror General, Gabriela Scutea, a dezvaluit intr-un interviu pentru justnews.ro detalii din culisele Ordonantei 13 de…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii, dupa ce judecatorii de la ICCJ a decis sa respinga contestația la executare formulata de fostul lider PSD. In cererea depusa la ICCJ, Dragnea cerea eliberarea sa „de indata”.In cererea care a fost depusa la Inalta Curte de Casatie si Justitie de avocatii lui…

- Termenul dat de premierul Ludovic Orban pentru inceperea efectiva a lucrarilor la Autostrada Moldovei este de aproximativ doi ani, dupa realizarea studiilor de fezabilitate, obținerea avizelor de mediu și lansarea licitației pentru proiectare.

- Autostrada Unirii este finantabila cu fonduri europene nerambursabile intr-o proportie de 85-, dar pentru asta e nevoie si de vointa din partea politicienilor, sustine Gregoriana Tudoran, consultant in afaceri europene pe langa institutiile Uniunii Europene. „Poate fi finantata cu bani europeni in proportie…