- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in iulie 2023, de 10.310 (plus 29 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.309 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza in Parcul Izvor, la intrarea de la Camera Deputatilor, pentru a doua zi consecutiv, solicitand legislativului ca reforma pensiilor speciale sa ocoleasca pensiile militare.„Avand in vedere intentiile legislative, comunicate public…

- Femeia a pledat vinovata de procurarea de medicamente pentru avort dupa limita legala de 10 saptamani de sarcina, potrivit The Guardian, pe care le-a achiziționat prin programul „pastile prin poșta”, in perioada pandemiei COVID.Femeia, in varsta de 44 de ani, mama a trei copii va ispași jumatate din…

- Cel mult 10 persoane se mai pot inregistra la aceeași adresa cu domiciliul sau reședința, conform Legii 162 din 2023 publicata in Monitorul Oficial in data de 7 iunie și care se aplica cu data de 10 iunie. „De la data realizarii condițiilor tehnice pentru eliberarea carții electronice de identitate,…

- Vești IMPORTANTE pentru sute de romani! Persoanele cu acest statut pot beneficia de pensie. De REȚINUT! Pentru a intra in posesia sumelor de bani, trebuie indeplinite anumite cerințe prevazute de Legea pensiilor. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a precizat, potrivit reglementarilor legale in…

- Vești bune pentru romanii care vor pensie! Legea s-a modificat, iar cei care nu au suficienți ani de vechime pe cartea de munca pot obține penise in schimbul unei sume de bani. Cat costa sa cumperi o luna de vechime in munca.

- Romanii isi pot cumpara, daca ne lipsesc anumiți ani, anumite perioade de cotizație din cartea de munca, in anumite conditii. Persoanele fizice care vor sa cumpere vechime in munca pentru a accede la pensia pentru limita de varsta sau anticipata mai au timp pana la 31 august. Pana acum, peste 25.000…

- Romanii isi pot cumpara, daca le lipsesc anumiti ani, anumite perioade de cotizatie din cartea de munca, in anumite conditii. Daca un roman vrea sa-si cumpere o luna de vechime in munca, facem urmatorul calcul: 25- cat este contributia la pensii, impartit la salariul minim, care este 3.000 lei si o…