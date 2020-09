Termenul limită de înscriere în Registrul electoral pentru alegerile locale este mâine, 4 septembrie Persoanele care doresc sa voteze la alegerile locale in localitatea de reședința mai au timp pana maine, 4 septembrie 2020, sa solicite o viza de flotant pe cartea de identitate astfel incat sa fie inscriși pe listele electorale. Pentru a putea vota, cetațenii trebuie sa fie inscriși in Registrul electoral. In cazul in care lucreaza, chiar și de mulți ani, in orașul respectiv, dar nu și-au modificat adresa din cartea de identitate, nu pot vota. Situația este comuna in orașele mari, precum București, Timișoara, Brașov, Cluj, unde se gasesc mulți studenți sau angajați care nu și-au schimbat adresa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din interiorul PNL Timiș se intețește odata cu inceperea campaniei electorale. Vechiul liberal Sorin Supuran a lansat, ieri, un nou atac la adresa lui Nicolae Robu și a vorbit deschis despre schimbarea acestuia din funcția de președinte al filialei. Supuran s-a declarat de acord cu europarlamentarul…

- Deși sistemul medical este mai pregatit acum decat era cand a izbucnit pandemia, riscul major este sufocarea secțiilor ATI, a atras atenția șeful DSU. Exista și limite și, daca scenariul conform caruia vom ajunge la 2.500 de cazuri de infectare pe zi se va adeveri, autoritațile ar putea impune restricții…

- "Unde sunt banii romanilor? Guvernul pretinde ca nu are bani nici pentru maștile de protecție necesare la redeschiderea școlilor și nici pentru a deconta sumele cheltuite de autoritațile locale in lupta cu coronavirusul. Are bani in schimb pentru achzițiile supraevaluate facute in timpul crizei sau…

- Situația de la cel mai mare spital de boli infecțioase din Vestul țarii devine disperata. Conducerea spitalului anunța ca face angajari. Aici sunt tratați pacienți din Timiș, dar și oameni aduși din Hunedoara sau Arad.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut…

- Celebra actrița Magda Catone, absolventa la clasa profesorului Amza Pelea și premiata la Festivalul de teatru din Brașov, 1983, pentru interpretare, se alatura PNL Sector 2 și este prima pe listele de consilieri locali, anunța formațiunea pe pagina sa de pe o rețea de socializare.„Ieri s-a…

- Avand in vedere prevederile Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, fac cunoscut ca…

- PSD Cluj, sub conducerea interimarului Gheorghe Șimon a stabilit lista candidaților la alegerile locale. Situația nu sta foarte bine pentru PSD, care nu are candidați cu șanse la primarii importante

- USR considera ca ar fi "o varianta foarte buna" ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei - Fara penali in functii publice - sa aiba loc in aceeasi zi cu alegerile locale, pentru a tine cont de situatia sanitara din tara privind raspandirea COVID-19, a declarat, marti, liderul USR, Dan Barna,…