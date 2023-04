Potrivit analistilor Goldman Sachs, colectarile slabe ale impozitelor pana in aprilie indica o probabilitate mai mare ca asa-numita ”data X”, cand guvernul nu mai poate plati toate facturile, sa fie atinsa in prima jumatate a lunii iunie. Analistii de la Citi au spus ca se asteapta la un acord pe termen scurt in iunie sau iulie. Departamentul de Trezorerie a avertizat ca guvernul federal ar putea ajunge la momentul in care nu isi va mai putea indeplini obligatiile financiare inca din 5 iunie, in timp ce Biroul pentru Buget al Congresului, nepartizan, a estimat ca acel moment va veni undeva intre…