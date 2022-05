Termenul în care Traian Băsescu trebuie să plece din vila de protocol expiră pe 1 iunie, anunță RAAPPS Cele 60 de zile in care Traian Basescu trebuia sa elibereze casa de protocol din Primaverii au expirat pe 23 mai, iar RAAPPS a transmis marți, 31 mai, ca fostul șef de stat mai are o zi ca sa plece, dupa notificarea primita prin executor judecatoresc. In caz contrar, vor fi demarate procedurile de evacuare.„Termenul de eliberare a imobilului - reședința oficiala situat in București, Str. Gogol nr. 2, sector 1, transmis Dlui. Traian Basescu prin notificarea nr. 1.145, expira in 5 zile de la data luarii la cunoștința de catre acesta, respectiv in data de 01.06.2022”, a anunțat RAAPPS.Instituția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

