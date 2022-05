Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.262 alin.(3 ^2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.19/2022 privind unele masuri referitoare la garantiile de buna executie constituite in cadrul contractelor…

- Guvernul a decis, vineri, prelungirea termenului de valabilitate de la 90 la 150 de zile a politelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 - garantii, emise de societati impotriva carora au fost pronuntate hotarari de deschidere a procedurii de faliment, a anuntat purtatorul de cuvant al…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta privind unele masuri de eficientizare a activitatii turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementeaza, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plaja rezultate in urma implementarii proiectului de reducere a…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a anunțat miercuri ca Guvernul sau, impreuna cu compania petroliera austriaca OMV, a fost de acord sa plateasca in ruble pentru importurile de gaze rusești. Rusia a suspendat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria pentru ca nu s-au conformat acestei cereri. Cancelarul…

- Guvernul ucrainean a cerut, joi, deschiderea unui coridor umanitar pentru evacuarea celor circa 500 de soldati ucraineni raniti si a aproximativ 1.000 de civili care se afla la Mariupol in interiorul combinatului siderurgic Azovstal asediat de fortele ruse, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, dupa sedinta de Guvern ca a fost adoptata ordonanța de urgența pentru „pentru protejarea cetatenilor, a locurilor de munca, a economiei”, adicam actul normativ ce conține masurile de protectie fata de cresterea preturilor la energie si gaze naturale. „Am incheiat…