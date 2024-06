Ministerul Afacerilor Interne a prelungit termenul pentru depunerea dosarelor de inscriere in Poliția Romana pana pe 7 iulie 2024. Inscrierile se efectueaza online și sunt posibile și in zilele nelucratoare. Posturile scoase de Poliția Romana la concurs includ mai multe specializari, printre care acțiuni speciale, analiza informațiilor, arme și explozivi, criminalistica, ordine publica, protecția animalelor […] The post Termenul de inscriere la concurs pentru posturile din Poliția Romana, extins pana pe 7 iulie 2024 appeared first on Puterea.ro .