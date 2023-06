Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru examenele de bacalaureat si Evaluarea Nationala se vor prelungi pana pe 16 iunie, data la care toti elevii trebuie sa aiba situatia scolara incheiata, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca, la finalul sedintei de Guvern.

- Perioada pentru incheierea situației școlare a elevilor și inscrierea la Evaluarea Naționala și Bacalaureat a fost extinsa. Potrivit noului calendar aprobat, probele de competența de la BAC 2023 sunt programate sa inceapa saptamana viitoare.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 – 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise…

- Ministrul Educatie, Ligia Deca, ia masuri de ultim moment astfel incat anul scolar sa poata fi incheiat cu bine. Probele de competenta la Bacalaureat, care ar fi trebuit sa inceapa luni, se amana cu doua zile. Este declaratia pe care a facut-o in urma cu scurt timp, Ministrul Educatiei, dupa sedinta…

- Ministru Educației, Ligia Deca, a anunțat joi ca se prelungește perioada de inscriere la bacalaureat pana pe 13 iunie. De asemenea, probele de competențe la examenul de bacalaureat 2023 - care ar fi trebuit sa inceapa luni - vor fi susținute in perioada 14-23 iunie

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 - 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise - nici…

- GREVA profesorilor din Romania: Se cauta solutii privind incheierea situatiilor scolare la clasele a XII-a GREVA profesorilor din Romania: Se cauta solutii privind incheierea situatiilor scolare la clasele a XII-a Ministerul Educatiei anunta pentru astazi o intalnire cu reprezentantii elevilor, ai parintilor…

- Elevii au revenit, incepand de miercuri la ore. A inceput modulul 5 de studiu, ultimul din anul școlar 2022-2023. Pana la finalul anului școlar, elevii se mai pot bucura de doua minivacanțe. Redeschiderea școlilor dupa vacanța de Paște i-a vazut pe elevi inapoi in banci, incepand de miercuri. Anul…