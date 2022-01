Stiri pe aceeasi tema

- Burse școlare 2022: Termenul limita la depunerea dosarelor se prelungește cu o saptamana. Precizarile ministrului Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca termenul limita la depunerea dosarelor pentru burse școlare se prelungește. Inițial acestea trebuiau depuse pana luni, 31 ianuarie. Noul…

- Acesta a precizat ca inainte de modificari, 53% dintre elevi au luat burse de merit. Din semestrul 2 vor lua 25%, de fapt:„Niciunde nu se menționeaza ca bursele se acorda necondiționat. Condiția pe care am decis-o pentru acest an este aceea a mediei de 9.50 pentru bursa de merit. Pentru ceilalți exista…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, referitor la bursele de merit ale elevilor, ca acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult fața de anul 2021, existand posibilitatea sa fie revizuite criteriile de acordare pentru clasele a V-a și a IX-a. ”Toți banii alocați pentru burse vor…

- Bursele școlare cresc de la nimic sau sume absolut derizorii, de ordinul catorva lei lunar, la cateva sute de lei. Per total, bugetul este de patru ori mai mare, susține ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Conform unui comunicat de presa transmis de acesta, cuantumul burselor a crescut de la valori…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a semnat un ordin de ministru care permite reluarea organizarii olimpiadelor si concursurilor scolare nationale si internationale, dupa doi ani de intrerupere cauzata de pandemia de COVID-19. Este vorba de un numar de 76 de olimpiade si concursuri internationale,…

- Scriitori, profesori și reprezentanți ai elevilor au acuzat Ministerul Educației (ME) ca a eliminat din randul olimpiadelor școlare materii precum limba romana și istoria, in timp ce listele publicate cuprind mai multe competiții școlare in limba maghiara. Olimpiadele naționale de limba romana și de…

- OFICIAL: LISTA olimpiadelor și concursurilor școlare din 2022. Fara Romana, Engleza sau Istorie. Care sunt disciplinele noi Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a semnat ordinul prin care olimpiadele si concursurile scolare pot fi reluate, dupa doi ani de intrerupere. Pe lista oficiala…

- ANGAJARI MASIVE la ISU Alba: Mai sunt 6 zile pana la termenul limita de depunere a dosarelor pentru cele 53 de posturi de soldați profesioniști ANGAJARI MASIVE la ISU Alba: Mai sunt 6 zile pana la termenul limita de depunere a dosarelor pentru cele 53 de posturi de soldați profesioniști Inspectoratul…