Stiri pe aceeasi tema

- In PNL se fac auzite voci care solicita plecarea din funcție a ministrului USR PLUS, Claudiu Nasui, de la Ministerul Economiei, dupa ce acesta a dat curs lobby-ului facut de compania Huawei si a cerut manarea dezbaterilor in Parlament asupra Legii 5G.

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca nu au existat puncte divergente in cadrul coalitiei de guvernare despre Legea 5G si, daca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, avea de exprimat un punct de vedere pe aceasta tema, ar fi trebuit sa il exprime in cadrul…

- Claudiu Nasui, ministrul economiei, spune ca a discutat cu premierul și susține "fara echivoc legea 5G trimisa de Guvern în Parlament". Precizarea este facuta dupa ce premierul Florin Cîțu s-a declarat surprins de gestul ministrului Economiei Claudiu Nasui de a cere Parlamentului…

- Comisia Juridica a amendat joi forma initiatorilor, in sensul ca, de la incheierea procesului, judecatorii au la dispozitie, in cazuri exceptionale, maximum 120 de zile (fata de 90 de zile cat prevedea propunerea legislativa in forma initiatorilor) pentru pronuntarea sentintei si motivarea hotararii…

- Localitatea Rimetea, iese oficial de maine 23 aprilie 2021, din carantina, ca urmare a ședinței Comitatetului Județean pentru Situații de Urgența, in urma careia a fost propusa ieșirea din carantina potrivit unui aviz emis de Institutul Național de Sanatate Publica. Luand in dezbatere rata de incidența…

- CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. Joi, 25 martie, este ultima zi pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020. © Sputnik / Miroslav RotariStatul vrea sa-ți dea bani și tu nici nu știi: Cat de simplu este sa verifici acest lucru Potrivit prevederilor Codului fiscal,…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus trecerea in scenariul roșu a orașului Ocna Mureș. Luand in dezbatere rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID–19 pentru ultimele 14 zile, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca termenul de atac la Curtea Constitutionala pentru proiectul legii bugetului de stat pe 2021 a fost depasit, dar daca vor gasi "suficiente elemente de ilegalitate", social-democratii vor ataca legea bugetului la Curtea de Apel. "Termenul…