Termenul de depunere a cererilor de plata in cadrul Programului National Apicol va fi extins pana la 1 septembrie 2020, pentru a ajuta in acest an greu si acest sector, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.



"Avem o veste buna si pentru apicultori, pentru ca anul acesta conditiile nu au fost prielnice nici pentru apicultura, au afectat foarte mult apicultorii. Am demarat un proiect de Hotarare de Guvern prin care modificam HG 339/2020 privind aprobarea Programului National Apicol pentru perioada 2020 - 2022 in care acordam cate 50 de…